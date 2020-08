Il Segreto anticipazioni 14 agosto 2020: Francisca viene a sapere di Pepa e Tristan

Il Segreto torna venerdì 14 agosto 2020 su Canale 5 con le repliche della prima stagione e con la doppia puntata, in onda dalle 14:45 alle 16:50 circa, in attesa che torni in onda Daydreamer. Nelle anticipazioni, Donna Francisca scopre che suo figlio ha una relazione con Pepa.

Proprio per questo Angustias ha chiesto a Felisa di uccidere la levatrice. Fortunatamente, quando la donna è pronta ad eseguire l'ordine, sopraggiunge Alberto. Dopo aver saputo del fallimento, Angustias va su tutte le furie ma Felisa le rivela che ha già un nuovo piano.

Sebastián e Tristán controllano insieme il progetto per il conservificio, ma scoprono che, per realizzarlo, è necessario che le tubature dell'acqua passino dalle terre di Raimundo.

Soledad alla fine cede alla corte del marchese: lo sposerà ma a patto che lui accetti delle condizioni.

Felisa mette in atto il suo piano: racconta a Donna Francisca che Tristan e Pepa hanno una relazione! Non sapendo però che la levatrice è decisa a troncare la tresca con il figlio della Montenegro.

Il segreto tornerà venerdì 14 agosto 2020, intorno alle 14:45 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguire la soap in replica tra i programmi on demand.