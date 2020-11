Il Segreto anticipazioni 13 novembre 2020: Adolfo sdegnato dal comportamento di Rosa

Il Segreto torna venerdì 13 novembre 2020 su Canale 5, intorno alle 16:20, con le puntate inedite. Le anticipazioni continuano a fornire nuovi dettagli sull'atteggiamento di Rosa di fronte alla tragedia che ha colpito il futuro marito.

Mauricio tenta di mettere fine alla guerra con don Filiberto, mostrandogli un articolo di giornale che riporta la notizia dell'arresto degli uomini che aveva chiesto di inviare a Puente Viejo per punirlo. Il sacerdote, però, anche vedendosi scoperto, non demorde e giura vendetta.

Don Ignacio accetta di pagare María Jesús perché sparisca da Puente Viejo, senza lasciare traccia, ma lei pretende di rivedere Pablo per potergli dire addio.

Rosa, incurante della triste situazione derivante dall'omicidio di donna Isabel, insiste perché i preparativi per il matrimonio continuino come se nulla fosse e, quando Adolfo le chiede di posticipare la cerimonia di qualche settimana, va su tutte le furie.

Il Capitano Huertas continua le indagini sull'omicidio di donna Isabel ed è sempre più convinto che l'assassino sia qualcuno interno a La Habana. Donna Francisca non partecipa alle esequie ed è proprio il capitano ad avvertirla: vuole interrogarla perchè è lei la maggiore indiziata.

Il segreto è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì intorno alle 16:20, tra il riassunto quotidiano dalla casa del Grande Fratello Vip 5 e la nuova puntata di Pomeriggio Cinque, e la domenica a partire dalle 14:30, seguito, in base alla programmazione attuale, dalla nuova puntata della soap Una vita.