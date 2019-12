Il Segreto anticipazioni 13 dicembre 2019: Raimundo e Irene hanno scovato il colpevole?

Nella puntata de Il Segreto, in onda venerdì 13 dicembre 2019 su Canale 5, Raimundo e Irene sono sempre più vicini a scoprire la verità sul vero colpevole: anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di venerdì 13 dicembre 2019 e nelle anticipazioni tiene banco la guerra tra Francisca, Severo e Carmelo, che potrebbe finire da un momento all'altro alla scoperta dell'identità del vero nemico.

Raimundo e Irene, infatti, sono decisi a mettere fine a un conflitto che ha già mietuto troppe vittime innocenti. Donna Francisca, Carmelo e Severo hanno accumulato tanti motivi per odiarsi vicendevolemente, ma i due sospettano che il vero responsabile delle ultime tragedie sia in realtà una quarta persona: Fernando.

Ecco perchè si stanno affannando per raccogliere le prove necessarie a inchiodarlo.

Il segreto tornerà domani, 13 dicembre, intorno alle 16:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni della puntata in onda oggi, giovedì 12 dicembre, alle 16:10 su Canale 5.