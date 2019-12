Il Segreto anticipazioni 12 dicembre 2019: continua la guerra tra Carmelo e Francisca

Il Segreto torna con la puntata di giovedì 12 dicembre 2019 e le anticipazioni si concentrano sulla questione che vede coinvolti Carmelo, Severo e Donna Francisca, che rischia di degenerare.

Dopo il fallito attentato alla vita della Montenegro e di Raimundo, che ha visto come unica vittima Mauricio, Carmelo non è pago e si dice disposto a tutto pur di vendicare la memoria di sua moglie Adela. Naturalmente con l'aiuto dell'amico Severo, che pure ha diversi conti in sospeso con Donna Francisca. Lei dal canto suo non ha la minima intenzione di lasciare spazio ai suoi avversari. Raimundo e Irene capiscono di avere pochissimo tempo per mettere fine a questa guerra e dimostrare che il colpevole sta altrove.

Maria vede partire i suoi figli per il collegio, li saluta a malincuore, nonostante sappia che è per la loro salvezza.

Il segreto tornerà domani, 12 dicembre, intorno alle 16:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni della puntata in onda oggi, mercoledì 11 dicembre, alle 16:10 su Canale 5.