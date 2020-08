Il Segreto anticipazioni 13 agosto 2020: Felisa ha l'ordine di uccidere Pepa

Il Segreto torna giovedì 13 agosto 2020 su Canale 5 con le repliche della prima stagione e con la doppia puntata, in onda dalle 14:45 alle 16:50 circa, in attesa che torni in onda Daydreamer. Nelle anticipazioni Felisa riceve da Angustias l'ordine di uccidere Pepa!

Sebastian è deciso a firmare i documenti per associarsi con Donna Francisca nella conserviera degli Ulloa nonostante i tentativi di Emilia di dissuaderlo. Il marchese Albi, incoraggiato da Mercedes, chiede la mano di Soledad che però continua a respingerlo, chiusa nel suo dolore per la perdita di Juan. Mentre molte donne sono preoccupate per la presunta sepoltura che don Anselmo avrebbe dato a un suicida, tutta Puente Viejo è in allarme a causa di un fatto inquietante: l'avvistamento di uno spaventoso mostro succhiasangue. Il sindaco Pedro incita i cittadini ad armarsi per andare a caccia della terribile creatura, Sebastián fa visita a Donna Francisca per alcuni dubbi che permangono sul progetto. La donna però riesce a convincerlo e Sebastian firma il contratto.

Angustias intanto ha scoperto la relazione tra Pepa e suo marito: chiede esplicitamente a Felisa di uccidere la levatrice.

Il segreto tornerà giovedì 13 agosto 2020, intorno alle 14:45 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguire la soap in replica tra i programmi on demand.