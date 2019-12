Il Segreto anticipazioni 11 dicembre 2019: Elsa riceve un'amara sorpresa da Antolina

Il Segreto torna con la puntata di mercoledì 11 dicembre 2019 e le anticipazioni ci riportano al ritorno a casa di Elsa, che viene però funestato dal perfido piano di Antolina.

Antolina è folle di invidia per la festa che amici e conoscenti hanno organizzato per Elsa, che è finalmente tornata a casa, sana e salva, dopo la difficile operazione al cuore. L'ex di Isaac sa che la Laguna era molto amica di Adela e che non sa niente sulla tragedia appena capitata. Ecco perchè, allo scopo di generare un malore di Elsa, le rivela, senza troppi preamboli, che Adela è morta in un incidente d'auto. Ma Isaac lo scopre e si infuria.

