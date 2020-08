Il Segreto anticipazioni 12 agosto 2020: Hipòlito scopre il segreto di Pepa e Tristan

Il Segreto torna mercoledì 12 agosto 2020 su Canale 5 con le repliche della prima stagione e con la doppia puntata, in onda dalle 14:45 alle 16:50 circa, in attesa che torni in onda Daydreamer - Le ali del sogno. Nelle anticipazioni qualcuno immortala un bacio appassionato tra Pepa e Tristan.

Mentre Pedro scopre che Sebastian è stato avvicinato dalla Montenegro e che avrebbe tutta l'intenzione di mettersi in affari con lei, Emilia, molto stanca ed estenuata da Hipòlito, spera sempre che Alberto si accorga di lei. Nel frattempo Mercedes invita un suo amico marchese alla tenuta per presentargli Soledad, e Tristan organizza una sorpresa per Pepa, che però lei non può godersi per via di un'emergenza medica.

Quando finalmente riescono a passare del tempo insieme nella tenuta, Tristan promette a Pepa che un giorno saranno felici insieme, ma qualcuno riesce a immortalare un appassionato bacio: è Hipòlito. Nel frattempo Angustias trama per eliminare definitivamente la sua rivale in amore, e nel piano il ruolo decisivo è dell'amica Felisa. Intanto Raimundo viene a sapere che suo figlio ha intenzione di accettare l'aiuto di Donna Francisca e si dice estremamente deluso.

Il segreto tornerà mercoledì 12 agosto 2020, intorno alle 14:45 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguire la soap in replica tra i programmi on demand.