Il Segreto anticipazioni 11 settembre 2020: Pablo rischia la vita per la denuncia

Il Segreto torna oggi, venerdì 11 settembre 2020 su Canale 5, intorno alle 16:10, con le puntate inedite. Dalle prime anticipazioni emerge molta preoccupazione da parte di Huertas e don Ignacio per Pablo.

Il Capitano Huertas spiega a Pablo la grave ripercussione, a livello nazionale, generata dalla sua testimonianza, come anticipa il promo dell'episodio in onda oggi, e per questo sconsiglia don Ignacio di farlo partire subito temendo per la sua vita. Anche Don Filiberto e Mauricio vengono informati di quanto accaduto a Pablo da don Ignacio.

Damian, ma soprattutto Alicia non vogliono sottostare alle regole di Matias.

Onesimo propone un nuovo modo per procurare guadagni: produrre in proprio la pasta dentifricia.

Natale è alle porte e anche a Puente Viejo fervono i preparativi per festeggiare la Natività di Gesù.

Francisca annuncia di voler terminare il suo ritiro. Isabel riceve una misteriosa telefonata che la riempie di gioia.