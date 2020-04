Il Segreto anticipazioni 11 aprile 2020: Maria affronta Fernando

Nella puntata de Il Segreto, in onda sabato 11 aprile 2020 su Canale 5, Fernando si scontro direttamente con Maria! Anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di sabato 11 aprile 2020 su Canale 5 e le anticipazioni prospettano la fine delle tragedie per Puente Viejo: qualcuno farà fuori Fernando?

Il Mesia, non essendo riuscito a distruggere Puente Viejo con l'acqua, grazie al provvidenziale intervento di Garcia-Morales, decide di farlo col fuoco provocando un incendio. Maria decide di affrontarlo!

Il segreto tornerà sabato 11 aprile 2020, intorno alle 16:35 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, venerdì 10 aprile.