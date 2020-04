Il Segreto anticipazioni 10 aprile 2020: Garcia-Morales riuscirà a salvare Puente Viejo?

Nella puntata de Il Segreto, in onda venerdì 10 aprile 2020 su Canale 5, Garcia-Morales proverà a salvare Puente Viejo: anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di venerdì 10 aprile 2020 su Canale 5 e le anticipazioni avvertono che per Puente Viejo c'è forse ancora una speranza, legata al gesto di un insospettabile.

Garcia-Morales è stato colpito a morte da Fernando ma, prima di morire, decide che il suo ultimo atto sarà di generosità: dà l'ordine di bloccare l'allagamento di Puente Viejo. I paesani riusciranno a ritornare alla vita di sempre?

Il segreto tornerà venerdì 10 aprile 2020, intorno alle 16:35 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, giovedì 9 aprile.