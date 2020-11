Il Segreto anticipazioni 10 novembre 2020: chi ha sparato a Donna Isabel?

Il Segreto torna martedì 10 novembre 2020 su Canale 5, intorno alle 16:20, con le puntate inedite. Le anticipazioni si fanno portatrici di notizie sconvolgenti: Donna Isabel verrà colpita a morte!

Donna Isabel, decisa a prendere in mano le redini del matrimonio tra Rosa e suo figlio Adolfo, si reca alla Villa per discuterne con don Ignacio e coglie l'occasione per riprendere velatamente Rosa per non averla informata subito della gravidanza.

Urrutia è sempre più nervoso, sia per il carico di lavoro eccessivo che deve sopportare, che per la vicenda del giornalista, Alberto Santos. Encarnación e Alicia, inoltre, non fanno che riprenderlo, convinte che assecondi troppo don Ignacio.

Anche don Ignacio si ritrova da solo. I figli, infatti, con una scusa o con l'altra, lo abbandonano proprio quando aveva organizzato una grande cena per tutta la famiglia. Tiburcio fatica ancora a ricordare cosa sia successo nella settimana in cui è scomparso, ma Estefanía torna a tormentarlo. Mentre Mauricio e il Capitano Huertas sono seduti alla locanda, Maqueda arriva in piazza correndo, sconvolto per la morte improvvisa della marchesa de Los Visos, vittima di un colpo mortale al petto.

