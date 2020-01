Il Segreto anticipazioni 10 gennaio 2020: Prudencio affronta Lola

Nella puntata de Il Segreto, in onda venerdì 10 gennaio 2020 su Canale 5, Prudencio decide di affrontare Lola per capire quali sono i suoi rapporti con Francisca: anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di venerdì 10 gennaio 2020 e le anticipazioni prospettano un duro confronto tra Lola e Prudencio, che vuole vederci chiaro.

Dopo il confronto con Francisca, Prudencio è deciso ad affrontare Lola: ha scoperto che è stata alla villa e vuole capire una volta per tutte quali siano i suoi rapporti con la Montenegro. Maria intanto ha ripreso in casa l'infermiera Dori, come Fernando l'ha quasi costretta a fare, che non ha cambiato i suoi duri metodi.

Il segreto tornerà domani, 10 gennaio 2020, intorno alle 16:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.

