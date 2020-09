Il Segreto anticipazioni 1° ottobre 2020: Urrutia non tradirà il segreto di Ignacio

Il Segreto torna giovedì 1° ottobre 2020 su Canale 5, intorno alle 16:20, con le puntate inedite. Nelle anticipazioni Urrutia non soccomberà all'insistenza di Pablo circa il segreto di Ignacio.

Pablo capisce che Urrutia conosce l'identità di sua madre e insiste per sapere la verità. Urrutia mantiene il segreto e gli consiglia di parlare con don Ignacio. Tomas interviene e chiarisce a sua madre che Alicia è la nuova contabile della miniera. Tornata a casa Alicia non racconterà l'episodio ai suoi genitori.

Inigo scopre per caso che Isabel è rientrata a Puente Viejo e quando va a salutarla è accolto freddamente da lei. Adolfo e Marta si incontrano in municipio e ancora una volta Adolfo cerca di sedurla. I cugini Miranar con petulanza propongono la loro pasta dentifricia a tutti clienti del super-emporio e Mauricio aiuta Manuela a liberarsi della nuova invenzione potenzialmente pericolosa. Marcela è stranamente distratta e Mauricio se ne accorge. Don Ignacio chiede a Pablo di incontrarsi fuori dalla villa per parlare ma alla fine non gli dirà nulla.

Il segreto è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì intorno alle 16:20, tra il riassunto quotidiano dalla casa del Grande Fratello Vip 5 e la nuova puntata di Pomeriggio Cinque, e la domenica a partire dalle 14:30, seguito, in base alla programmazione attuale, dalla nuova puntata della soap Una vita.