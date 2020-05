Il Segreto anticipazioni 1° giugno 2020: tra Rosa e Adolfo esplode la passione

Nella puntata de Il Segreto, in onda lunedì 1° giugno 2020 su Canale 5, per Rosa e Adolfo non c'è ormai nulla da fare: i due ragazzi cedono alla passione! Anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di lunedì 1° giugno 2020 su Canale 5 alle 16:10 e le anticipazioni parlano d'amore ma soprattutto di passione, che esplode irrefrenabile tra Rosa e Adolfo.

Rosa e Adolfo non riescono a trattenersi: i due ragazzi faranno l'amore per la prima volta.

Don Ignacio offre a Donna Isabel il suo aiuto per negoziare con i minatori in sciopero, ma Isabel non ne tiene conto e, subdolamente, ne parla con Francisca. Dolores intanto finisce in prigione, ma Tiburcio pensa che sarà molto meglio per lei passare un po' di tempo dietro le sbarre.

Il segreto tornerà lunedì 1° giugno 2020, intorno alle 16:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguire la soap in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.