Il Segreto anticipazioni 1° dicembre 2020: la sorpresa sconvolgente di Marta e Ramón

Il Segreto torna martedì 1° dicembre 2020 su Canale 5 alle 16:20 con un'altra delle puntate inedite e le anticipazioni prospettano l'arrivo di una notizia sconvolgente per Puente Viejo.

Manuela tenta di riavvicinarsi a Encarnación, ma lei non vuole contatti con la Villa, di nessun tipo. Intanto, in casa sua, Alicia nasconde Damián, che però sembra scomparso. Temendo il peggio, Alicia corre a cercarlo.

Tutti sospettano che Donna Francisca voglia in qualche modo mettere fine alla sua vita e a quella di Raimundo, in un ultimo gesto romantico e liberatorio.

Tiburcio continua a essere tormentato da Estefanía, che ora dice di aspettare un figlio da lui e diventa sempre più insistente. Onèsimo continua a tormentare l'intero paese con l'organizzazione del concorso di frittelle per la festa di San Giuseppe, ma per ora è l'unico partecipante.

Marta torna a Puente Viejo, con una grande notizia. Infatti a Bilbao ha sposato Ramón.

Il segreto è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì intorno alle 16:20, tra il riassunto quotidiano dalla casa del Grande Fratello Vip 5 e la nuova puntata di Pomeriggio Cinque, e la domenica a partire dalle 14:30, seguito, in base alla programmazione attuale, dalla nuova puntata della soap Una vita.