Il Segreto anticipazioni 31 marzo 2020: Marina e Don Berengario non nascondono più l'amore

Nella puntata de Il Segreto, in onda martedì 31 marzo 2020 su Canale 5, Marina e Don Berengario decidono finalmente di vivere il proprio amore alla luce del sole: anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di martedì 31 marzo 2020 su Canale 5 e le anticipazioni ci portano nel bel mezzo della storia d'amore che ha conquistato i fan della soap spagnola: quella tra don Berengario e Marina.

Quando ha scoperto che lei voleva lasciare Puente Viejo, lui non ci ha pensato due volte e l'ha rincorsa, rendendole palese l'amore che non è mai morto nel corso di tutti gli anni passati lontani. Ora don Berengario e Marina hanno finalmente capito quanto siano forti i propri sentimenti ecco perchè sono decisi a non vivere neppure un altro giorno separati. La prima persona a cui comunicano la propria decisione è don Anselmo, colui che ha fortemente aiutato la presa di coscienza. Ma il parroco più anziano ricorda a Berengario che c'è ancora un passo da compiere: rinunciare ai voti.

Il segreto tornerà domani, martedì 31 marzo 2020, intorno alle 16:35 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguire la soap spagnola in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.