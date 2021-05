Il Sacro Male, miracoli sospetti nel trailer italiano dell'horror con Jeffrey Dean Morgan

Finalmente è arrivato il primo trailer italiano per Il Sacro Male (Unholy), il film horror con Jeffrey Dean Morgan, prodotto da Sam Raimi e basato sul romanzo best-seller di James Herbert, Shrine.

Il nuovo mystery horror targato Sony Pictures arriverà il 20 maggio nelle sale, ma nel frattempo il primo trailer ita del film scritto e diretto da Evan Spiliotopoulos La Bella e la Bestia, Intrigo a Barcellona) e prodotto da quest'ultimo assieme a Sam Raimi (Spider-Man, La Casa) e Rob Tapert (Darkman, Senza Tregua) ci dà un assaggio di quello che possiamo aspettarci di vedere sul grande schermo.

Come recita anche la sinossi ufficiale, infatti, Il Sacro Male racconta la storia di "Alice, una ragazza non udente che, dopo una presunta apparizione della Vergine Maria, riacquista la capacità di sentire e di parlare e, inspiegabilmente, impara a guarire i malati. La notizia si diffonde e in molti accorrono nella piccola città del New England per assistere ai miracoli. Tra questi un giornalista in disgrazia, Gerry Fenn, che spera di rilanciare la propria carriera indagando sull'accaduto. Quando cominciano a verificarsi una serie di eventi terrificanti, il giornalista inizia a domandarsi se questi presunti miracoli siano opera della Vergine Maria o di qualcosa di più sinistro".

Nel cast de Il Sacro Male troviamo, oltre a Jeffrey Dean Morgan (Supernatural, The Walking Dead) anche Cricket Brown (Dukeland, Polaroid), Katie Aselton (Legion, Black Rock), William Sadler (Le Ali della Libertà, The Comey Rule), Diogo Morgado (Son of God, The Messengers) e Cary Elwes (La Storia Fantastica, Stranger Things).

Pronti a (non) credere nei miracoli?