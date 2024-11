Il robot selvaggio: aperti i preorder dell'edizione Blu-ray, su Amazon, del nuovo film animato DreamWorks

L'edizione Blu-ray de Il Robot Selvaggio è un vero must-have per tutti gli amanti delle storie capaci di unire tecnologia e natura in un racconto emozionante e visivamente straordinario, indelebile specialmente dal punto di vista dell'animazione. Il nuovo film della DreamWorks Animation, adattamento del bestseller illustrato di Peter Brown, vi porta in un'avventura incredibile, seguendo il viaggio di Roz, l'unità ROZZUM 7134 ritrovatasi in un contesto che nessuno si sarebbe mai aspettato. Con questa edizione Blu-ray, gli spettatori potranno godere di ogni dettaglio mozzafiato, dagli splendidi paesaggi dell'isola selvaggia alle espressioni del robot mentre impara a conoscere il mondo e se stessa/o.

Questa edizione non è solo un'esperienza visiva di altissimo livello ma anche una riflessione potente su cosa significhi essere vivi, sul nostro rapporto con la natura e con la tecnologia, e sulla capacità di sapersi adattare. Il robot selvaggio non è soltanto un racconto d'avventura, ma un'ode alla scoperta interiore, al coraggio e alla connessione tra gli esseri viventi, perfettamente incorniciata in questo Blu-ray che promette di riportarvi tutte le emozioni, la meraviglia e le riflessioni profonde del film diretto da Chris Sanders.

Oggi, dunque, vi segnaliamo che su Amazon sono attualmente aperti i preorder dell'edizione Blu-ray de Il robot selvaggio. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo, è possibile preordinarla a 19,99€ con "prenotazione al prezzo minimo garantito" (questo tipo di prenotazione permette di avere il film in questione al prezzo minimo, appunto, nell'eventualità in cui, da qui alla sua uscita, ricevesse un eventuale sconto. Trovate tutti i dettagli nella pagina del prodotto su Amazon), in vista della sua data di pubblicazione indicata al 1 gennaio 2025. Se interessati al preorder, o a maggiori dettagli su questo articolo, passate dal box seguente o cliccate su questo indirizzo.

Passate anche voi da Amazon per preordinare un film d'animazione che ha stregato e emozionato sia il pubblico al cinema che la critica specializzata.