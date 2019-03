Il ritorno di Mary Poppins in DVD, Blu-ray e Steelbook dal 17 aprile: ecco cover ed extra

Dopo il grande successo al botteghino, Il ritorno di Mary Poppins è ora prossimo all'uscita in DVD e in Blu-ray: i prodotti targati Walt Disney Studios Home Entertainment saranno infatti disponibili dal 17 aprile. Sarà l'occasione per riammirare il riuscito remake del celebre classico del 1964. Se all'epoca era stata una deliziosa Julie Andrews a interpretare Mary Poppins, stavolta è stata Emily Blunt a dare un'impronta tutta sua del personaggio. I numeri musicali, la regia di Rob Marshall, le citazioni e i riferimenti all'originale, completano un prodotto da rivedere sicuramente in ambito casalingo.

Per Il ritorno di Mary Poppins non ci sarà un'edizione in Ultra HD, ma va detto che la versione Blu-ray del film con Emily Blunt sarà disponibile anche in un'elegante Steelbook. Per quanto riguarda l'edizione in alta definizione, sul fronte audio ci sarà la presenza di una traccia italiana in Dolby Digital Plus 7.1, mentre l'originale potrà contare sul DTS HD Master Audio 7.1. Non mancherà una robusta dose di extra.

Ecco l'elenco dei contenuti speciali:

Modalità "Sing alone"

Making of de il ritorno di Mary Poppins

I numeri musicali de il ritorno di Mary Poppins

I ritorno di Dick Van Dyke

Papere sul set

Una scena eliminata

Una canzone eliminata