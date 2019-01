Il ritorno di Mary Poppins: Emily Blunt era terrorizzata dalla scena della vasca

Il Ritorno di Mary Poppins ha portato sullo schermo delle incredibili sequenze in cui l'animazione e gli effetti speciali hanno dato vita a dei momenti davvero magici, tuttavia una delle scene è stata realmente girata dal vivo, suscitando un po' di preoccupazione in Emily Blunt.

Nel film si vede infatti la tata praticamente perfetta cercare di convincere i piccoli Banks a fare il bagno trasportandoli in un mondo fantastico e la protagonista scivola sotto la marea di bolle che riempiono la vasca da bagno. Un video che mostra il dietro le quinte ha ora svelato che Emily è realmente scivolata sotto la vasca.

La star, in un recente incontro, ha raccontato: "Rob e tutte le persone coinvolte sono state davvero insistenti nel costruire il più possibile dei set reali con cui potevamo interagire. Quindi per la scena del bagno, e i ragazzini hanno pensato fosse la cosa migliore al mondo mai creata, è stato realmente scavato un buco sul fondo della vasca e c'era uno scivolo".

Ecco il filmato che svela come è stata realizzato quel passaggio della storia:



L'attrice doveva però lasciarsi andare all'indietro e la situazione non era delle più piacevoli perché prendeva rapidamente velocità nella discesa.

Pixie Davies, Nathanael Saleh e Joel Dawson, interpreti dei piccoli Banks, erano invece entusiasti: "Devono aver girato quella scena venti volte, dicevano 'Possiamo rifarla?'. L'hanno adorato. Io ero piuttosto spaventata. La controfigura che aveva provato prima di me mi aveva detto che se ti piegavi abbastanza potevi evitare di avere una commozione cerebrale. Penso di averla girata due volte e di aver detto 'Avete girato la scena? Andava bene?', in modo da evitare altri ciak".

Il film, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione, è nei cinema italiani dal 20 dicembre.