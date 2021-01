Il ribelle - Starred Up: il film è tratto da una storia vera?

Il ribelle - Starred Up è un film basato sulle esperienze di vita dello sceneggiatore Jonathan Asser, il quale, per più di dodici anni, ha lavorato come terapista volontario con alcuni dei criminali più violenti del paese presso la prigione di Wandsworth.

Asser è cresciuto in un orfanotrofio, ha sofferto di depressione e per anni è stato incapace di entrare a far parte del mondo reale primi di iniziare a lavorare come volontario: "Ero spaventato e sconcertato dalle relazioni e dalle persone senza la struttura di un'istituzione intorno a me." Anni di problemi di salute mentale hanno portato alla terapia e lo sceneggiatore ha presto iniziato a scrivere e a recitare poesie per tentare di risolvere i suoi problemi.

L'esperienza che gli ha cambiato la vita è arrivata con l'ingresso nella prigione di Feltham: "Una volta entrato nei cancelli della prigione ho sentito un senso di calma, pace e sicurezza che non avevo più provato da quando avevo lasciato l'orfanotrofio, la scuola pubblica e l'università." Asser ha immediatamente deciso di iniziare a lavorare come volontario nel dipartimento dell'istruzione della prigione, gestendo gruppi con alcuni dei detenuti più violenti di Feltham: "Lavoravo con quelli più pericolosi, interessati allo status e alla gerarchia."

Il titolo stesso del film, Starred Up, è un termine usato per descrivere il trasferimento anticipato di un criminale da un'istituzione per giovani ad una prigione per adulti. La parola kanga, invece, usata spesso per tutto il film, nel Regno Unito fa parte dello slang carcerario e significa "secondino".

Rotten Tomatoes riferisce che il 99% delle 108 recensioni critiche sul film sono state positive, con un punteggio medio di 7,9 / 10, certificando il film come "Fresh". Il consenso critico del sito web afferma: "Intelligente, incisivo e incredibilmente realistico, Starred Up è un classico del cinema carcerario del Regno Unito".