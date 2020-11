Il re scorpione: Dwayne Johnson produrrà il reboot

La star Dwayne Johnson e Universal Pictures hanno unito le forze per produrre un reboot de Il re scorpione insieme alla Seven Bucks Productions di Dany Garcia nel tentativo di rilanciare la saga interpretata da The Rock.

Una foto di Dwayne Johnson

Jonathan Herman sarebbe stato ingaggiato per scrivere la sceneggiatura del nuovo Il re scorpione. Dal momento che Dwayne Johnson ha un'agenda molto fitta fino al 2022, lo studio starebbe pensando a un nuovo protagonista per il franchise e starebbe valutando a quale regista affidare il progetto. È molto probabile, dunque, che Dwayne Johnson non compaia nel film anche se non si è esclude un cameo last minute del muscoloso divo al momento in cui il film entrerà in produzione.

L'originale Il re scorpione, uscito nel 2002, seguiva le avventure di un guerriero del deserto che sfida il terribile esercito che sta distruggendo la sua terra. Al momento non è chiaro se il reboot seguirà la linea narrativa originale, ma secondo fonti vicine a Deadline pare che sarà ambientato in epoca contemporanea.

Il re scorpione ha un posto speciale nel cuore di The Rock visto che è il ruolo che ha lanciato la sua carriera a Hollywood, interpretato per la prima volta in La mummia - il ritorno, successo al box office tale da spingere Universal a dare vita a uno spinoff interamente incentrato sul re scorpione che contra cinque lungometraggi.

"Il Re Scorpione è stato il mio primo ruolo sul grande schermo, sono onorato ed emozionato di reinventare questa incredibile mitologia per una nuova generazione" ha dichiarato Johnson. "Non avrei avuto la carriera che ho potuto avere se non fosse stato per il re scorpione e sono felice che noi di Seven Bucks Productions possiamo dare la stessa opportunità a nuovi interpreti. Credo che Jonathan Herman riuscirà a realizzare una sceneggiatura fantastica per il nostro pubblico globale."

