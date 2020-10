Dwayne Johnson cucina italiano e finisce per unire tre piatti in uno (FOTO)

Dwayne Johnson si è messo ai fornelli per cucinare italiano ed è riuscito nell'impresa di mischiare tre piatti in uno, come si può vedere dalla foto e video condivisa su Instagram.

The Rock è sicuramente uno degli attori più seguiti sui social, conosciuto in tutto il mondo soprattutto per i suoi muscoli e la sua forza fisica. Per mantenere una massa muscolare del genere, l'ex wrestler deve lavorare costantemente e fare molta attenzione dal punto di vista alimentare. Tuttavia, ha la possibilità di rompere le regole per un singolo pasto a settimana: in quell'unica occasione, Dwayne Johnson può mangiare tutto ciò che vuole. Nelle scorse ore, evidentemente, l'attore deve aver avuto un'improvvisa voglia di tre piatti italiani poiché, come mostrato sui social, si è dedicato alla cucina più apprezzata del mondo ed è riuscito nell'impresa di unire tre piatti in uno: penne con sugo alla bolognese, penne alla Vodka e penne gratinate al forno.

Forse il risultato non è tra i più invitanti ma sicuramente The Rock si è gustato la sua cena a base di cucina italiana, bagel tostati al burro e aglio in polvere, una bottiglia della sua tequila ed un avvincente match di football americano tra Philadelphia Eagles e San Francisco 49ers.

Nonostante siano poche le persone tanto coraggiose da contraddire Dwayne Johnson, qualcuno non ha resistito ed ha preso in giro le abilità culinarie dell'attore, scrivendo tra i commenti: "Con questo piatto hai ucciso un italiano, ma comunque sei ancora il migliore".

Come testimoniano i numerosi commenti che da giorni appaiono sotto i suoi post social, Dwayne Johnson è stato preso di mira dai sostenitori di Donald Trump, dopo aver condiviso un video nel quale manifesta il proprio supporto per il candidato democratico alle presidenziali 2020, Joe Biden. Ricordiamo che l'attore sarà tra i protagonisti di Red Notice, film Netflix che lo vedrà al fianco di Ryan Reynolds e Gal Gadot, in uscita nel 2021.