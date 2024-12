Il Re Leone: Lin-Manuel Miranda svela che vorrebbe un remake del film animato Hakuna Matata

Lin-Manuel Miranda ha lavorato al film Mufasa: Il Re Leone come compositore e autore delle canzoni e ha ora rivelato che spera venga realizzato un altro remake dei lungometraggi animati della Disney.

Il creatore di Hamilton è stato intervistato dal sito ComicBook e ha parlato delle sue speranze relative ai prossimi lungometraggi realizzati dallo studio.

Il desiderio di Lin-Manuel Miranda

Dopo il prequel che è stato diretto da Barry Jenkins, che approfondirà la storia del padre di Simba, Lin-Manuel Miranda vorrebbe che Disney riportasse sugli schermi anche gli eventi raccontati in Il Re Leone 3: Hakuna Matata. L'artista ha raccontato: "Aspetto con ansia un remake live-action di quel film, perché sapete cosa? Sono i Rosencratz e Guildestern dell'universo esteso del Re Leone ed è una cosa fantastica, ma modesta".

Un'immagine della nuova versione Il Re Leone

Il film animato diretto da Bradley Raymond, arrivato nei cinema nel 2004, è stato realizzato per una distribuzione non cinematografica.

I protagonisti sono Timon e il suo amico Pumbaa mentre spiegano le proprie origini, come hanno aiutato Simba a salvare il suo regno e il dietro le quinte degli eventi più importanti raccontati in Il Re Leone.

Nella versione originale i personaggi sono stati doppiati dal cast originale della saga composta da Nathan Lane, Matthew Broderick, Ernie Sabella e da Julie Kavner e Jerry Stiller. La musica originale è stata composta da Elton John e Tim Rice.

Il Re Leone può diventare una saga come Star Wars?

Cosa racconterà il prequel

Mufasa: Il Re Leone arriverà invece nelle sale italiane dal 19 dicembre e racconta, attraverso Rafiki, la leggenda del padre di Simba alla giovane cucciola di leone Kiara, figlia di Simba e Nala, con Timon e Pumbaa che offrono il loro caratteristico spettacolo. Raccontata attraverso flashback, la storia presenta Mufasa, un cucciolo orfano, perso e solo fino a quando incontra un leone comprensivo di nome Taka, erede di una stirpe reale. L'incontro casuale dà il via al viaggio di uno straordinario gruppo di sventurati alla ricerca del proprio destino: i loro legami saranno messi alla prova mentre lavorano insieme per sfuggire a un nemico minaccioso e letale