Il ragazzo della piscina stasera su Rai 2, trama e cast del thriller del ciclo 'Nel segno del giallo'

Stasera su Rai 2, in prima serata, va in onda Il ragazzo della piscina: cast e trama del nuovo film del ciclo 'Nel segno del giallo'

Stasera, 5 agosto, su Rai 2, in prima serata, alle 21:20, in prima visione assoluta, va in onda Il ragazzo della piscina, nuovo film del ciclo estivo 'Nel segno del giallo', l'appuntamento estivo dedicato alla suspence e al mistery. Il thriller è diretto da Rolfe Kanefsky autore anche della sceneggiatura. La colonna sonora è stata composta da Chris Cano. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Il ragazzo della piscina: Trama

Gale, dopo la separazione da suo marito, si trasferisce in una nuova casa con la figlia Becca, di 18 anni, dove incontra Adam, un giovane ragazzo che si occupa della manutenzione della piscina. Tra i due nasce un'attrazione che si sviluppa in una breve relazione di cui Gale però non è convinta e ben presto comincia rifiutare le avance del ragazzo. Adam per vendicarsi della delusione ricevuta, inizia a frequentare la figlia di Gale, Becca, usandola come pedina in un torbido gioco di vendetta.

Curiosità

Il ragazzo della piscina è un film per la Tv, il titolo originale è Pool Boy Nightmare

Quando Adam si picchia da solo per far sembrare che l'ex marito di Gale, Tony, lo abbia malmenato, il suo corpo è coperto di lividi. Nella scena successiva in cui viene mostrato a petto nudo, il suo corpo appare perfetto e non vi è alcun segno dei lividi.

Quando Adam incontra Becca vicino alla piscina si rimette la maglietta, ma quando Becca lo guarda dalla finestra, la maglietta è di nuovo scomparsa.

Quando Adam e Gale fanno sesso, fuori, sul patio della piscina, ha una barba di circa due giorni. Poi è rasato a zero mentre sono a letto e ha di nuovo la barba una volta che finiscono e tornano fuori.

Interpreti e personaggi

Trailer e critica

