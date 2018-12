Il ragazzo che diventerà re: il nuovo trailer e i character poster del film

Il ragazzo che diventerà re è il nuovo film scritto e diretto da Joe Cornish, in passato autore di Ant-Man e regista di Attack the Block, la cui distribuzione è prevista sugli schermi il 25 gennaio e di cui è stato diffuso un trailer inedito e i character poster dei personaggi principali.

Il progetto fantasy ha come protagonisti Louis Serkis, Patrick Stewart e Rebecca Ferguson.

Ecco il trailer:

Al centro della trama c'è Alex, un dodicenne britannico i cui problemi quotidiani vengono messi in secondo piano dalla scoperta della famosa spada Excalibur. Dopo essere entrato in possesso della potente arma, il ragazzo vive un'incredibile avventura che lo porterà, insieme ai suoi amici, a scontrarsi con Morgana, determinata a distruggere il mondo.

Serkis avrà la parte di Alex, mentre gli esordienti Dean Cahumoo, Tom Taylor e Rhianna Doris interpreteranno i suoi amici. Angus Imrie sarà una versione giovanile del mago Merlino, parte affidata anche a Stewart. Ferguson, invece, sarà la malvagia Morgana.

Tra i produttori ci saranno Tim Bevan ed Eric Fellner in collaborazione con Nira Park.

I character poster del film: