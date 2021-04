Il punto Z, Maurizio Costanzo critica l'Isola dei Famosi 2021: "un’isola di sconosciuti, altro che famosi”

Maurizio Costanzo è intervenuto a Il punto Z di Tommaso Zorzi dove non ha risparmiato qualche critica all'Isola dei Famosi 2021: lo storico giornalista sollecitato dal neo conduttore ha ammesso di conoscere solo pochi concorrenti del reality condotto da Ilary Blasi.

Ha finalmente esordito su Mediaset Play Il punto Z di Tommaso Zorzi, il programma che segna il debutto alla conduzione dell'opinionista de L'Isola dei famosi. Zorzi ha avuto l'onore di avere come ospite Maurizio Costanzo, che ha voluto dargli il suo personale in bocca al lupo per questa prima puntata.

Il punto Z nasce da una rubrica che l'influencer ha all'interno dell'Isola dei Famosi, per questo l'opinionista del reality ha chiesto a Maurizio Costanzo se stia seguendo il programma di Ilary Blasi. "Conosco solo Roberto Ciufoli e Elisa Isoardi. Lei mi piace, è vera, è brava. Quando mi dicono Isola dei Famosi mi pare una parola forte. Isola degli sconosciuti va bene. Mi piace anche Drusilla, ha una faccia strana", ha detto Costanzo.

Tommaso Zorzi, come potete vedere in questo video, ha chiesto qualche consiglio a Costanzo per il futuro "Sii sempre te stesso" - ha risposto il giornalista - "fai affidamento sulla tua età e sul fatto che molte ascoltatrici ti vorrebbero avere come figlio, fratello, fidanzato, ricordati che i mezzi di comunicazione di massa li seguono le donne".

Tra Maurizio Costanzo e Tommaso è nata una sinergia, tanto che il vincitore del Grande Fratello Vip 5 è ospite fisso del Maurizio Costanzo Show. Il giornalista ha voluto regalare uno scoop agli spettatori del Punto Z: l'inizio di una nuova trasmissione radiofonica "Facciamo finta che..." che dal 3 maggio condurrà su Radio 101 con Carlotta Quadri, con cui Costanzo collabora dal 2017, e che vedrà tra gli ospiti fissi proprio Tommaso Zorzi.