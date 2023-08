Il professore e il pazzo stasera su Canale 5: la trama del film tratto da una storia vera

Stasera su Canale 5 alle 21:15 va in onda in prima visione Il professore e il pazzo, film biografico con Mel Gibson e Sean Penn ispirato a una storia vera: ecco la trama.

Il professore e il pazzo, dopo essere arrivato al cinema nel 2019, approda anche in TV, stasera, mercoledì 16 agosto, su Canale 5 alle 21:15 in prima visione in chiaro. Tratto dal romanzo di Simon Winchester, L'assassino più colto del mondo, il film narra le vicende di Sir James Murray, che nel 1879 inizia a lavorare alla prima edizione dell'Oxford English Dictionary.

La trama

Il professore e il pazzo: Mel Gibson, Sean Penn in una scena

Inghilterra, 1879. Al professor James Murray viene affidata la redazione dell'Oxford English Dictionary. Per far ciò egli chiede aiuto ai comuni lettori di segnalare via posta le parole di loro conoscenza. Quando l'impresa sembra giunta a un punto morto, Murray comincia a ricevere i contributi di William Chester Minor, un chirurgo dell'esercito americano rinchiuso nel manicomio criminale di Broadmoor perchè ha ucciso un operaio padre di sei figli ed è affetto da turbe psichiche e allucinazioni. Tra i due nasce un'insolita collaborazione che si trasforma in una straordinaria amicizia.

La storia vera

Il film, come si diceva, è l'adattamento del libro scritto da Simon Winchester nel 1998, L'assassino più colto del mondo, che racconta la genesi dell'Oxford English Dictionary ma soprattutto l'amicizia tra il suo più famoso direttore editoriale, il dottor James Murray della Philological Society di Londra, e il suo più famoso collaboratore, William Chester Minor.

Nonostante si sia poi rivelata piuttosto romanzata, il libro prende le mosse dalla versione di quell'amicizia che, nel 1915, ne fa il giornalista Hayden Church sulla rivista Strand: giunto nella dimora del suo più fedele collaboratore, Murray non può che congratularsi per il prezioso lavoro, ma a stringergli la mano c'è il direttore del manicomio criminale in cui Minor è rinchiuso da oltre vent'anni.

Il chirurgo americano, infatti, era affetto da schizofrenia, un disturbo che lo assillerà per tutta la vita, e che molti anni prima l'aveva spinto a compiere un omicidio (di cui però Murray era al corrente già al principio della collaborazione).

Il cast

Il professore e il pazzo: Natalie Dormer in una scena

Mel Gibson, qui protagonista assoluto nei panni di James Murray, ha lavorato all'adattamento del libro a partire dagli anni novanta, ma la produzione del film è partita solo nel 2016. Inizialmente lui stesso doveva dirigere il film, ma è stato poi sostituito da Farhad Safinia (qui con lo pseudonimo di P. B. Shemran), già suo collaboratore in Apocalypto. Sean Penn veste i panni di William Chester Minor, Natalie Dormer interpreta Eliza Merrett, Jennifer Ehle è Ada Murray, Steve Coogan è Frederick Furnivall.