Il professor Cenerentolo: stasera su Rai3 il film di Leonardo Pieraccioni con Laura Chiatti

Leonardo Pieraccioni torna in TV stasera su Rai3, alle 21:20, con Il professor Cenerentolo, commedia da lui scritta, diretta e interpretata dallo stesso regista nel 2015.

Per evitare il fallimento della sua impresa di costruzioni, Umberto (Leonardo Pieraccioni) e un suo dipendente tentano senza successo di mettere a segno una rapina in banca. Dopo una permanenza nella prigione di Ventotene, la condanna di Umberto sta per terminare e l'uomo lavora di giorno nella biblioteca del paese. Una sera in carcere, durante un dibattito aperto al pubblico, Umberto conosce la bella Morgana (Laura Chiatti). Lei si convince di aver fatto la conoscenza di un dipendente del carcere e lui, approfittando dell'equivoco, inizia a frequentarla durante l'orario di lavoro in biblioteca...

Con Massimo Ceccherini, Flavio Insinna e Laura Chiatti, Il professor Cenerentolo è il primo film che Leonardo Pieraccioni abbia mai girato fuori dalla sua amata Toscana.