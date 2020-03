Il Prof. Dott. Guido Tersilli: stasera su Cine34 il film con Alberto Sordi

Il Prof. Dott. Guido Tersilli, primario della clinica Villa Celeste convenzionata con le mutue è il film che va in onda stasera su Cine34 alle 21:10, una commedia diretta da Luciano Salce con Alberto Sordi che riprende il ruolo del medico della mutua Guido Tersili interpretato nel 1968.

La trama del film ruota intorno Guido Tersilli. Il medico è diventato primario di una prestigiosa clinica, in cui viene tenuto in gran conto chi ha un discreto conto in banca, con disinteresse totale per tutti i mutuati. Avido come pochi, sostenuto dalla madre, Tersilli si scontra anche con i medici e collaboratori che alla fine per il bene loro e dei pazienti vanno via lasciando solo il nostro pofessor dottor. Il primario non si perde d'animo e decide di trasformare Villa Celeste in un centro estetico per il benessere psicofisico.

Il Prof. Dott. Guido Tersilli, primario della clinica Villa Celeste convenzionata con le mutue diretto da Luciano Salce, vede protagonista Alberto Sordi nel ruolo di Guido Tersilli. Ida Galli è Anna Maria Tersilli, madre di Guido e il resto del cast è composto da Pupella Maggio, Claudio Gora, Alessandro Cutolo, Giovanni Nuvoletti e Lino Banfi. Il film è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 19 Dicembre del 1969. La pellicola è il seguito de Il medico della mutua, diretto da Luigi Zampa e ispirato all'omonimo libro di Giuseppe D'Agata uscito nel 1968.

Il film ha avuto un grande successo ai botteghini risultando il terzo maggiore incasso della stagione.