Il principe di Roma stasera in TV su Rai 1 in prima visione: la trama e il cast del film con Marco Giallini

Stasera su Rai 1 va in onda Il principe di Roma, una commedia in costume diretta da Edoardo Falcone e interpretata da Marco Giallini: ecco la trama e il cast completo.

Arriva stasera su Rai 1, in prima serata e in prima visione, Il principe di Roma, commedia storica diretta da Edoardo Falcone con protagonista Marco Giallini. Visibile anche in streaming gratuitamente su RaiPlay, il film piacerà molto agli estimatori di Charles Dickens e del suo Canto di Natale ma anche a chi trova irrestistibili veri e propri inni alla romanità come Il Marchese del Grillo o Nell'anno del Signore.

La trama de Il principe di Roma

Nella Roma del 1829 vive un uomo tanto ricco quanto avido: è Bartolomeo Proietti, borghese che sogna però di entrare a far parte della ristretta cerchia dei nobili. Per farlo ha un solo modo: sposare la figlia del Principe Accoramboni, ma gli servono i soldi necessari a stringere l'accordo. Un suo sottoposto si offre di procurargli i cento scudi che potrebbero cambiargli per sempre la vita, ma viene condannato a morte prima di poter almeno rivelare dove ha nascosto quello che Bartolomeo cerca.

A questo punto il Proietti ha una sola speranza: carpire quell'informazione direttamente... dal morto!

Bartolomeo consulta quindi una fattucchiera, che prima di procedere con il rituale gli dà un avvertimento: non è possibile rievocare a comando i morti, per questo Sor Meo potrebbe trovarsi a fare i conti con fantasmi che vagano da secoli per Roma. Lui accetta il rischio, e infatti, al posto di quello del suo sottoposto, incontrerà il fantasma di Papa Alessandro VI Borgia, pontefice negli anni della scoperta dell'America, quello di Giordano Bruno, filosofo condannato al rogo per eresia nel 1600, e quello di Beatrice Cenci, nobildonna cinquecentesca decapitata per parricidio.

Il cast

Come già anticipato, a guidare il cast de Il principe di Roma c'è Marco Giallini, l'amatissimo commissario Rocco Schiavone della Rai: è lui a interpretare Bartolomeo Proietti. Insieme a lui ci sono Sergio Rubini, nei panni del principe Accoramboni, Giulia Bevilacqua, che è Teta, e Liliana Bottone, che interpreta Domizia, la principessa che Sor Meo vorrebbe sposare. Nei panni dei fantasmi che Bartolomeo incontrerà in giro per Roma ci sono Giuseppe Battiston (Papa Alessandro VI Borgia), Filippo Timi (Giordano Bruno) e Denise Tantucci (è lei a interpretare Beatrice Cenci).