Il primo Natale stasera su Canale 5: trama e cast del film con Ficarra e Picone

Continua il clima natalizio su Canale 5 che stasera manda in onda Il primo Natale, un film del 2019 diretto ed interpretato da Ficarra e Picone. Il duo comico italiano composto da Salvo Ficarra e Valentino Picone ha firmato anche la sceneggiatura della pellicola insieme a Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini. La colonna sonora è stata composta da Carlo Crivelli. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Il primo Natale: Ficarra e Picone in una scena del film

Il primo Natale

Il primo Natale è stato distribuito nelle sale italiane il 28 settembre 2019 grazie a Medusa Film.

Il film ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui Vincitore David dello spettatore ai David di Donatello 2020. Ha ricevuto cinque candidature ai Nastri D'argento 2020.

Candidato come miglior commedia. Candidato come miglior produttore - Attilio De Razz. Candidato come miglior fotografia:Daniele Ciprìa. Candidato come miglior costumi: Cristina Francioni e candidato come miglior attore non protagonista: Massimo Popolizio.

Le location per girare le scene sono state Roma, Ouarzazate, in Marocco per poi spostarsi nuovamente in Italia, precisamente ad Arpino, in provincia di Frosinone.

Il primo Natale: Salvatore Ficarra insieme a Valentino Picone in una scena del film

Trama

Salvo vive a Palermo ed è un ladro di arte sacra, oltre che ateo convinto. A Roccadimezzo Sicula vive invece padre Valentino, un prete estremamente devoto alla tradizione del Presepe.

Alla vigilia delle festività natalizie, Salvo tenterà di impadronirsi di un'altra reliquia, proprio nella Chiesa di don Valentino, portando a termine la missione. Dopo aver scoperto il furto, il prete non può che fiondarsi alla ricerca del mascalzone ma, per una strana magia - forse la stessa di cui è dotato il Natale - entrambi si ritroveranno catapultati nella Palestina di duemila anni fa.

I due finiscono nell'epoca del dominio dell'Imperatore romano Augusto e del perfido reggente locale Erode, pochi giorni prima della nascita di Gesù Cristo.

Interpreti e personaggi

Salvatore Ficarra: Salvo

Valentino Picone: don Valentino

Massimo Popolizio: Erode

Roberta Mattei: Rebecca

Giacomo Mattia: Isacco

Giovanna Marchetti: Sara

Giovanni Calcagno: capo dei rivoltosi

Gianni Federico: Giuseppe

Grace Ambrose: Noa

Teresa Del Vecchio: Perpetua

Il primo Natale: un momento del film

Critica e Traler

Su Movieplayer potete leggere la nostra recensione de Il primo Natale.

Il primo Natale è stato accolto dalla critica nel seguente modo: su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.2 su 10

Nella clip caricata su Mediaset Infinity il promo de Il primo Natale