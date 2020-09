Il patriota: Heath Ledger stava per ritirarsi dalla recitazione prima di fare il film

Heath Ledger stava per per tornare in Australia e scegliere un'altro tipo di carriera quando ha deciso di recitare ne Il patriota.

Heath Ledger stava per ritirarsi dalla recitazione quando ha deciso di recitare ne Il patriota, l'attore non aveva lavorato per oltre un anno perché in quel periodo aveva ricevuto soltanto offerte relative a ruoli da rubacuori adolescenziale, immagine che odiava profondamente.

Ledger stava per per tornare in Australia e scegliere un'altro tipo di carriera quando è stato scelto da Roland Emmerich per il film. L'attore australiano ha detto che la ricerca sulla guerra d'indipendenza americana, che ha condotto per approfondire quel periodo storico, di cui conosceva ben poco, ha risposto a molte sue domande.

Mel Gibson ne Il patriota

In primis l'attore ha tentato di rispondere alla seguente domanda: "Perché gli americani sventolano la loro bandiera così in alto?". La ricerca, a detta di Ledger, ha fornito la seguente risposta: "È perché sono andati all'inferno e sono tornati indietro al fine di poter costruire il loro paese."

Gli eventi narrati ne Il patriota hanno luogo durante tutto il periodo della Guerra di indipendenza americana e narrano la storia di un eroe americano che, insieme ad altri combattenti volontari, riesce a ribaltare le sorti del conflitto a favore delle colonie.