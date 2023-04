Il Patriarca con Claudio Amendola: cast, trama e anticipazioni della terza puntata. Stasera su Canale 5

Stasera 28 aprile su Canale 5 va in onda Il Patriarca con Claudio Amendola: cast, trama e anticipazioni della terza puntata

Stasera 28 aprile su Canale 5 va in onda la terza puntata de Il patriarca, la nuova serie con Claudio Amendola, protagonista e regista del family drama con connotazioni mafiose, adattamento italiano della serie televisiva spagnola Vivere senza permesso disponibile su Netflix.

Il patriarca, girata tra Roma, Bari e Monopoli, è composto da dodici episodi che saranno trasmessi in sei serate. Lo show è stata scritto da Sandrone Dazieri e Mizio Curcio. Qui trovate la nostra video intervista a Claudio Amendola.

Trama de Il Patriarca

La serie racconta la storia di un carismatico imprenditore, Nemo Bandera che ha portato la Deep Sea a diventare una delle aziende più importanti della Puglia, grazie alla sua abilità negli affari, ma anche grazie a traffici illeciti che hanno la base nel porto della sua città, Levante.

Trama della terza puntata

Nemo affida sempre più responsabilità a Malcolm, il che suscita la gelosia di Mario. Nel frattempo, Elisa decide di candidarsi a sindaco e si schiera pubblicamente contro i Bandera.

Lara, d'altra parte, trova lavoro in una fabbrica, ma la sua chiusura viene decisa da Mario a causa della crisi che sta colpendo l'azienda.

Nemo non è d'accordo con la decisione del figlio, ma per risollevare le sorti dell'azienda decide di far arrivare un altro carico di droga, che dovrebbe essere l'ultimo.

Cast de Il Patriarca:Interpreti e personaggi