Il Paradiso delle Signore oggi non c'è: quando andrà in onda l'ultima puntata

Oggi alle 15:00 il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferirà in Senato sulle nuove misure per fronteggiare le particolari contingenze che l'Italia sta vivendo. Il suo discorso verrà trasmesso in TV anche da Rai1, di conseguenza i fedelissimi spettatori de Il paradiso delle signore dovranno rinunciare al consueto appuntamento delle 15:40 con i propri beniamini.

Naturalmente il cambio improvviso di programmazione ha scombussolato l'intera settimana per la soap, particolarmente attesa perchè avrebbe dovuto concludere la quarta stagione. Cosa succederà a questo punto? Che la puntata finale del Paradiso delle signore 4, inizialmente annunciata dalla rete per venerdì 24 aprile, andrà in onda lunedì 27. Di conseguenza anche le repliche prenderanno il via con un giorno di ritardo, martedì 28 aprile e non più di lunedì. Nessuna variazione invece per lo slot orario, che rimarrà quello delle 15:40.