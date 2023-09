Il Paradiso delle signore anticipazioni 20 settembre: Umberto sempre più vicino al segreto di Adelaide

Il Paradiso delle signore torna domani, mercoledì 20 settembre, su Rai1 alle 16:00 con una nuova puntata che dovrà fornire molte spiegazioni al pubblico, considerando quanto è accaduto.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto della puntata del 19 settembre

Invitata a prendere il posto della Venere dimissionaria, Agata teme la reazione di suo padre. Ciro dal canto suo deve farsi perdonare più di qualche errore dietro il bancone del Gran Caffè. Umberto ha capito che Adelaide nasconde qualcosa e farà di tutto per scoprire di cosa si tratta. Marcello intanto è scioccato da quanto Matteo gli ha appena detto.

Anticipazioni del 20 settembre: Umberto fa visita ad Adelaide

Adelaide vuole che la storia di Odile rimanga segreta e condividere il suo dolore solo con le persone a lei più intime e care. Umberto, ancora preoccupato per Adelaide, si presenta a Villa Guarnieri per parlarle, ma viene brutalmente allontanato da Marcello.

Marcello è sotto shock per quanto saputo nell'episodio di mercoledì

Dopo la confessione di Matteo, Marcello chiama la sorella Angela, in Australia, per ricostruire il passato della loro famiglia, poi racconta tutto ad Armando. Ciro si presenta al Paradiso delle Signore e, per poco, non scopre Agata in veste di venere.

Nel prossimo episodio della soap Alfredo e Salvo modelli

Irene propone Alfredo come modello per la foto di copertina del Paradiso Market e Salvo, per fare colpo su Elvira, chiede a Vittorio che venga concessa anche a lui quell'opportunità.