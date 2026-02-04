Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 5 febbraio: Rosa travolta dalle parole di Tancredi

Al Paradiso delle Signore non è il momento delle scelte serene, ma quello dei ripensamenti e delle verità che fanno male. La puntata in onda giovedì 5 febbraio alle 16.00 su Rai 1 mette i personaggi davanti a decisioni che non possono più essere rimandate.

Irene capisce di non essere pronta a impegnarsi davvero, Rosa si ritrova schiacciata tra due uomini e Marcello perde il controllo. Intanto, tra Milano e Firenze, qualcuno inizia a guardare al futuro con più paura che entusiasmo. Vediamo tutti i dettagli nelle anticipazioni.

Il Paradiso delle Signore, dove eravamo rimasti

Il Paradiso delle Signore 10

Nella giornata precedente gli equilibri si sono incrinati su più fronti a Il paradiso delle signore. Enrico, dopo una grave complicazione durante un intervento chirurgico, ha iniziato a sospettare apertamente di Di Meo e delle sue responsabilità nei confronti di un paziente in condizioni critiche. Una pista che il medico è deciso a seguire fino in fondo, anche a costo di mettersi contro chi conta.

Sul piano sentimentale, Tancredi ha finalmente detto a Rosa quello che prova. Una confessione diretta, senza giri di parole, che ha spiazzato la giovane e che lei ha scelto di raccontare subito a Marcello. La reazione di quest'ultimo è stata tutt'altro che pacata: ferito nell'orgoglio e nella fiducia, Marcello ha deciso di affrontare Tancredi a muso duro.

Al Paradiso, intanto, la scelta della galleria come location per un'iniziativa speciale ha acceso entusiasmi ma anche rivalità professionali. Odile e Matteo si sono scontrati apertamente, mentre Greta ha mostrato tutta la sua ostilità verso la contessina dopo aver scoperto che conosce il vero motivo della partenza di Ettore, ovvero la malattia della madre. Un segreto che ha riaperto vecchie ferite familiari.

Le anticipazioni della nuova puntata

Rosa

Irene decide di organizzare una cena con Cesare per capire se il loro rapporto possa davvero diventare qualcosa di più serio. L'intenzione è chiara: fare un passo avanti. Ma la serata prende una piega imprevista quando Johnny si presenta all'improvviso, spezzando l'atmosfera e riportando Irene davanti a tutte le sue paure. A quel punto la ragazza non riesce più a fingere, capisce di non essere pronta a impegnarsi e sceglie di fermarsi, lasciando Cesare deluso e confuso.

Rosa, invece, è profondamente scossa dalle parole di Tancredi. A differenza delle Veneri, che la invitano a tacere e a proteggersi, la Camilli sente il bisogno di essere sincera fino in fondo con Marcello, anche se sa che la verità rischia di allontanarli ancora di più. Il triangolo tra Rosa, Marcello e Tancredi diventa così sempre più teso, fatto di gelosie, orgoglio ferito e sentimenti che nessuno riesce più a controllare.

Nel frattempo Mimmo e Agata partono per Firenze per un sopralluogo che dovrebbe chiarire il loro futuro, ma il viaggio finisce per aumentare i dubbi di Agata, già messa in crisi da un improvviso cambio di programma. A Milano, Concetta è in ansia per Ciro, che rischia di restare solo alla Caffetteria, ma la Puglisi non ha alcuna intenzione di arrendersi e si mette subito alla ricerca di una soluzione.

Infine, il confronto tra Odile e Greta porta alla luce tutta la verità sull'assenza di Ettore. Odile rivela il passato doloroso dei fratelli Marchesi, mostrando una fragilità che fino a quel momento aveva tenuto nascosta. Al Paradiso delle Signore, le bugie iniziano a crollare e le conseguenze sono ormai inevitabili.