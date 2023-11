Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 7 novembre: Vito torna a Milano, Fiorenza nelle trame di Tancredi

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, martedì 7 novembre, su Rai 1, come sempre alle 16:00 - dopo l'anomalia di lunedì 6, in onda alle 14:30 - con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 6 novembre

Mentre Matteo cerca, senza riuscirvi, di parlare con Maria, il Mancino ha capito che quella ragazza può essere un utile strumento per mettere pressione al Portelli. Alfredo si dimostra sempre meno attento sul lavoro, Agata non riesce a reprimere l'attrazione per Roberto. Tancredi invece ha deciso di accettare la proposta di Umberto: comprerà la Tessuti Colombo pur di allontanare sua moglie da Vittorio.

Anticipazioni del 7 novembre: Vittorio e Matilde ancora insieme

Ezio e Gloria iniziano a organizzare le proprie nozze d'argento e chiedono a Vittorio e Matilde di far loro da testimoni. Proprio mentre Alfredo sta organizzando per lei una serata molto speciale, Irene incontra per caso un misterioso sconosciuto: lui è Leonardo Crespi e non lascia affatto indifferente la capo commessa.

Nel prossimo episodio Umberto è a caccia di un prestanome

Tancredi ha deciso di accettare la proposta di Umberto ma per portare a termine tutta l'operazione serve un prestanome. Il Guarnieri credi di averlo individuato nel marito della Gramini, così Tancredi decide di parlarne direttamente con la scaltra Fiorenza.

Vito torna a Milano nell'episodio di martedì!

Marcello ammette di sentire la mancanza di Adelaide e non può fare a meno di chiedersi se mai tornerà da lui. Matteo chiede spiegazioni a Maria sul suo atteggiamento scostante e, proprio nel periodo in cui la ragazza sembra essere molto confusa, dall'Australia ritorna a sorpresa Vito.