Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 5 dicembre: Flora alletta Irene, strano incontro per Marcello

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, martedì 5 dicembre, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 4 dicembre

Agata è alle prese con l'inizio del corso di disegno. Matilde non intende perdonare nè Tancredi nè Vittorio, nonostante uno cerchi disperatamente di riconquistarla e l'altro sia con il morale a terra. Mentre Alfredo è ormai certo che il Crespi sia attratto da Iene, Vito ha deciso di chiedere a Maria di sposarlo!

Anticipazioni del 5 dicembre: Flora può spostare gli equilibri

Tancredi gioca le sue ultime carte con Matilde. Umberto lo sa e chiede a Flora di far ragionare la Frigerio per convincerla a tornare dal marito. Flora ci pensa e intato prova a corrompere Irene: le fa una proposta di lavoro che potrebbe aprire nuovi orizzonti.

Nel prossimo episodio Agata è alla ricerca della verità

Agata è al settimo cielo per l'inizio del corso ma c'è un pensiero che la turba. Ha scoperto da Roberto che esiste motivo preciso per cui i Puglisi erano contrari a farle frequentare il corso di disegno. Così decide di tempestare Concetta di domande per scoprirlo.

Uno strano incontro per Marcello nell'episodio di martedì

Mentre Vito pensa a come fare la proposta di matrimonio a Maria, Marcello incontra e si scontra con una ragazza con cui ha un piccolo battibecco. Il Barbieri si interrogherà molto su chi possa essere, senza trovare però la soluzione all'enigma.