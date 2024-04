Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 5 aprile: Matteo va a Parigi da Maria, Adelaide confessa!

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, venerdì 5 aprile 2024, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con l'ultima puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV, dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 4 aprile

Alfredo chiede scusa a Clara per aver compromesso la sua carriera ciclistica, Irene gli suggerisce di farsi aiutare da Leonardo Crespi. Matteo saluta Maria in partenza per Parigi, Malvezzi li spia e riferisce a Umberto che tra loro c'è ancora qualcosa. Tancredi prosegue nel suo piano per riavvicinarsi a Matilde. Marcello litiga con Adelaide.

Anticipazioni del 5 aprile: Vittorio sempre più confuso su Marta

Mentre Tancredi sta facendo di tutto per riconquistare Matilde, Vittorio inizia a essere davvero confuso riguardo ai suoi sentimenti per Marta. Per aiutarsi a fare chiarezza, chiede consiglio a Roberto.

Matteo a Parigi con Maria nell'episodio di venerdì

Crespi si mette in moto per aiutare Clara, che rischia la squalifica, e Alfredo è costretto a ringraziarlo. Grazie ai suoi coinquilini, Rosa riceve la visita di una persona molto cara. Matteo, intanto, ha deciso di giocarsi il tutto per tutto e raggiunge Maria a Parigi.

Nel prossimo episodio Adelaide confessa a Marcello che...

Marcello, ferito da quanto appreso da Flora, si reca, infuriato, a casa di Adelaide.

Dopo la brutta discussione della sera prima, la contessa, messo da parte l'orgoglio, decide di raccontare al Barbieri la verità su quanto Flora gli ha riferito ma anche sui suoi reali sentimenti.