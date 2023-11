Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 28 novembre: Agata chiede aiuto a Roberto; che ha in mente Tancredi?

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, martedì 28 novembre, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 27 novembre

C'è un concorso per la migliore commessa di Milano a cui Irene pensa di partecipare, salvo poi scoprire che in gara ci sarà anche Lucia Giorgi per la Galleria Milano Moda. Mentre i Puglisi tentano di tutto per impedire ad Agata di intraprendere una carriera artistica, Matilde ha deciso cosa fare del suo matrimonio con Tancredi.

Umberto invece va a parlare con Vittorio.

Anticipazioni del 28 novembre: Agata si ribella

Irene si prepara a sostenere le prove del concorso per la miglior commessa di Milano. Agata dal canto suo ha preso una decisione riguardo al corso di disegno, senza interpellare i suoi genitori. Ne parla con Roberto che si dice disposto a sostenerla.

Nel prossimo episodio Matteo deve aiutare Vito con Maria

Nonostante quanto si era ripromesso, per una serie di imprevisti, Vito si trova a chiedere a Matteo di sostituirlo per accompagnare Maria a un evento fuori città. Il Portelli sa di non poter rifiutare, ma sa anche che vorrebbe sinceramete evitare un nuovo "appuntamento" con la Puglisi.

Tancredi si fa dimettere dall'ospedale nell'episodio di martedì

La sorte sembra accanirsi contro Tancredi oltre la sua sopportazione. Non soltanto Matilde ha deciso di lasciarlo, adesso i medici gli hanno anche comunicato che, per via dell'incidente, non potrà essere operato alla gamba. Lui decide così di lasciare l'ospedale, contro, però, il parere dei medici.