Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 18 ottobre: Matteo vuole già licenziarsi, un duro scontro per Flora

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, mercoledì 18 ottobre, su Rai 1, come sempre alle 16:00, con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 17 ottobre

Alfredo non riesce più a soddisfare tutte le richieste di Irene, che nel frattempo sospetta che tra Matteo e Maria ci sia del tenero. Se tra Matilde e Tancredi sembra tornato il sereno, Umberto e Flora attraversano un difficile momento. Marcello, che ora gestisce metà delle quote del Paradiso, comincia a suscitare fastidio tanto in Vittorio quanto in Matteo.

Anticipazioni del 18 ottobre: Flora si scontra con la Gramini

Umberto scopre che Adelaide ha lasciato Marcello e accoglie la notizia con intima soddisfazione. Flora è alle prese con l'organizzazione di un evento al Circolo, ma si scontra con Fiorenza Gramini.

Vittorio vuole aiutare Matilde nell'episodio di mercoledì

Quando si tratta di Matilde non c'è rivalità che tenga per Vittorio, e infatti il Conti, si offre di darle una mano nella preparazione di una campagna promozionale della Galleria Milano Moda.

Nel prossimo episodio della soap Matteo vuole già lasciare il lavoro

Nonostante il consiglio di Armando, Alfredo è convinto di dover fare di più per poter dare a Irene quello che lei desidera. Matteo non ha alcuna intenzione di avere a che fare costantemente con Marcello, per questo vuole lasciare il suo lavoro al Paradiso, ma Maria cerca di fargli cambiate idea.