Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 17 ottobre: tensione tra Flora e Umberto, Matteo invaghito di Maria?

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, martedì 17 ottobre, su Rai 1, come sempre alle 16:00, con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 16 ottobre

Mentre Matteo inizia la sua settimana di prova come contabile al Paradiso, Marcello risente della lontananza di Adelaide ma cerca di farsi forza. La Galleria Milano Moda riceve una proposta di collaborazione dal console giapponese, Umberto però è amareggiato per non essere stato scelto dalla contessa come amministratore del suo patrimonio.

Anticipazioni 17 ottobre: Matteo invaghito di Maria?

Irene inizia a capire che Matteo è interessato a Maria. Salvo gliel'ha spiegato e ora Alfredo confessa ad Armando di avere problemi a soddisfare tutte le richieste di Irene, lui gli consiglia di parlarle a cuore aperto.

Nel prossimo episodio della soap tensioni tra Flora e Umberto

Matilde e Tancredi appaiono complici ed entusiasti per la proposta del Console giapponese alla Galleria Milano Moda, mentre tra Umberto e Flora l'atmosfera è tesa: a Villa Guarnieri, Adelaide è un fantasma che fatica ad andarsene.

Tutti hanno problemi con Marcello nell'episodio di martedì

Vittorio è un po' infastidito dall'ingerenza di Marcello negli affari del Paradiso. Nel frattempo Matteo ha scoperto che suo fratello gestisce la metà delle quote del Paradiso e non la prende bene, ma decide di sfogarsi con Maria.