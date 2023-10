Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 11 ottobre: Matteo rifiuta un'ottima proposta di Marcello

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, mercoledì 11 ottobre, su Rai 1, come sempre alle 16:00, con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 10 ottobre

Delia si confida con Clara a proposito del cliente che si è rifiutata di aiutare, Maria scopre che Vito non tornerà a Milano tanto presto come invece lei pensava. Matteo, invece, è alla ricerca di un lavoro. Adelaide, che ha ormai deciso di trasferirsi a Ginevra, vicina alla sua Odile, per un periodo piuttosto lungo, prende una decisione inattesa su villa Guarnieri.

Anticipazioni dell'11 ottobre: Ciro, preoccupato, indaga su Vito

Ciro sospetta che ci siano problemi tra sua figlia e il fidanzato e inizia a indagare. Maria si rende conto di non poter far fronte da sola agli impegni assunti in atelier e per il momento accetta l'aiuto di sua madre.

Vittorio cerca un contabile nell'episodio di mercoledì

Non soltanto Maria: anche per Vittorio il Paradiso è una fonte continua di lavoro, responsabilità e preoccupazioni. Ora per esempio, dopo la rinuncia di Vito, che deve rimanere in Australia più a lungo del previsto, ha urgentemente bisogno di un nuovo contabile per rimettere a posto diverse irregolarità.

Nel prossimo episodio della soap Matteo rifiuta ogni contatto con Marcello

Marcello sa che Matteo sta cercando lavoro così gli propone di diventare il suo braccio destro, ma lui non ha neppure intenzione di prendere in considerazione la proposta.

Intanto Adelaide ha preso una decisione dolorosa nei confronti del suo fidanzato.