Il Paradiso delle signore 7: anticipazioni delle trame dal 3 al 7 aprile 2023

Ecco le anticipazioni delle trame de Il Paradiso delle signore per la settimana che va dal 3 al 7 aprile 2023. La soap va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Rai 1 alle 16.05.

Come sempre si potrà seguire Il Paradiso delle signore in live streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile riguardare nella sezione On demand anche le puntate precedenti.

Lunedì 3 aprile

Roberto svela a Vittorio che sposerà Gemma e gli racconta tutti i retroscena. Marco spiega il perché sia tornato in Italia, ma le sue motivazioni insospettiscono Tancredi. In vista dell'apertura del nuovo grande magazzino che farà concorrenza al Paradiso, Vittorio inizia a pensare a un'alternativa alla Palmieri, per la confezione degli abiti. Vito si strugge per Maria che, per il momento, non ha intenzione di perdonarlo e si sfoga con Francesco. Adelaide riceve una misteriosa notizia che la lascia atterrita. Nel frattempo, Roberto ha invitato Gemma al Circolo, per celebrare il loro debutto in società, ma l'arrivo di Marco a sorpresa movimenta la serata.

Martedì 4 aprile

Marco confessa a Tancredi che la sua storia con Stefania è finita: è per questo che è tornato in Italia. Ezio vuole proporre a Vittorio una collaborazione, per sostituire la Palmieri. Clara scopre che Francesco è innamorato di Maria e anche lei confida di essere innamorata di un ragazzo già impegnato, senza però rivelarne il nome. Alfredo si sente pronto per il matrimonio e propone a Irene di sposarlo, la quale, però, non sa cosa rispondere. Adelaide racconta a Marcello che il motivo della sua inquietudine riguarda una carissima amica in fin di vita che vive all'estero, ma forse c'è qualcos'altro che la turba.

Mercoledì 5 aprile

Ezio e Veronica decidono di non dire nulla a Gemma sulla rottura tra Marco e Stefania. Vito è deciso a riconquistare Maria a tutti i costi e come primo gesto decide di chiedere scusa a Francesco sperando che lui le accetti. Alfredo riceve da Irene un invito a cena con la sua famiglia. Prende forma, intanto, la collaborazione tra Vittorio ed Ezio, mentre Matilde incassa una cocente delusione nel sapere che Conti si è svincolato dalla Palmieri senza metterla al corrente. Gemma scopre la verità su Marco.

Giovedì 6 aprile

Arriva una tragica notizia per Adelaide. Maria è sempre più infuriata con Vito, mentre Francesco è pronto a dichiararle il suo amore in una lettera. Umberto vuole vendere a Vittorio il Paradiso Market e gli dà poco tempo per trovare una soluzione, altrimenti non verrà più pubblicato. Intanto Marco viene a sapere che la rivista potrebbe chiudere da un momento all'altro. Ezio scopre il vero motivo della rottura tra Marco e Stefania. Nel frattempo, Adelaide è pronta a partire con Marcello per un viaggio che si presenta molto delicato, ma il fidato Italo le consiglia di affrontarlo da sola.

Venerdì 7 aprile

Marco chiede a Tancredi la proprietà del Paradiso Market. Marcello si appresta a partire con Adelaide, ma riceve una brutta sorpresa. Clara spinge Francesco a farsi avanti con Maria, Salvo, invece, non è dello stesso parere. La lettera di Francesco dedicata alla Puglisi viene intercettata da Vito che, in un attacco di gelosia, aggredisce il giovane Rizzo; l'intervento di Clara riuscirà a riportare la calma. Gemma sembra vedere Marco ormai solo come un amico, mentre lui afferma che non dimenticherà mai Stefania. Dietro l'apparenza, tuttavia, c'è una verità inaspettata che coinvolge entrambi.