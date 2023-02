Il Paradiso delle signore 7: anticipazioni delle trame dal 20 al 24 febbraio 2023

Ecco le anticipazioni delle trame de Il Paradiso delle signore 7 per la settimana che va dal 20 al 24 febbraio 2023. La soap usualmente va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Rai 1 alle 16.05, questa settimana non andrà in onda di lunedì.

Come sempre si potrà seguire Il Paradiso delle signore in live streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile riguardare in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.

Lunedì 20 febbraio

Dopo la notte passata insieme a Gloria, Ezio sente l'imbarazzo di ritrovarsi in famiglia. Elvira ha deciso che vuole prendere la patente di guida. Dopo la cena al buio mancata con Perico, Gemma invita Clara a fare un pensierino sul bel magazziniere, che, al momento, ha solo occhi per Irene e chiede per l'ennesima volta aiuto alla giovane ciclista per conquistarla. Umberto e Ferdinando decidono di usare il fioraio Mattia Costa per ostacolare l'ammissione di Marcello al Circolo. Roberto scopre che Mario conosce dei dettagli preoccupanti su Carlos. Gloria vorrebbe avere delle certezze da Ezio, ma lui è molto confuso e confida a Vittorio i suoi tormenti.

Martedì 21 febbraio

Ezio è sempre in preda ai dubbi, mentre Gloria vorrebbe che lui prendesse una decisione definitiva e si sfoga con Armando. Adelaide e Marcello, sempre più complici, solleticano il desiderio di vendetta di Umberto che ha un piano per incastrare Costa e di conseguenza mettere fuori gioco Marcello. Dopo aver avuto da Mario Oradei alcune informazioni su Carlos poco rassicuranti, Roberto mette in guardia Gemma che, però, non sembra preoccupata e trascorre la serata insieme a lui.

Mercoledì 22 febbraio

Gemma confida a Roberto i suoi timori su Carlos, mentre l'impegno di Alfredo per conquistare Irene colpisce e diverte Armando. Finalmente i bozzetti di Maria sono pronti, ma la ragazza non riesce ancora a farli vedere a Vittorio. Intanto al Paradiso arriva inaspettatamente una giornalista, Diletta D'Ambrosio, decisa a strappare un'intervista a Conti. Marcello rassicura Adelaide sull'affidabilità dell'amico fioraio nonostante il suo passato turbolento, ma Umberto aspetta il passo falso di Costa. Gloria mette Ezio con le spalle al muro: vuole andare a parlare con Veronica. Tuttavia, quando si presenta a Casa Colombo, la Moreau cambia idea.

Giovedì 23 febbraio

Salvo non vuole illudere Elvira, ma quando viene a sapere che è rimasta male per il suo no alle lezioni di ballo, decide di andarle incontro. Intanto al Circolo avviene un furto e Costa confessa le sue colpe a Marcello, il quale, però, intuisce che dietro il colpo di testa dell'amico si nasconde lo zampino di Umberto. Vittorio scopre che Diletta D'Ambrosio è una sua vecchia conoscenza: a ricordargli che i due avevano lavorato insieme per un'agenzia pubblicitaria, ci pensa la giovane giornalista. Carlos è costretto, suo malgrado, a lasciare Gemma. Ezio si ritrova nella stanza d'albergo dove ha trascorso la notte con Gloria e sembra capire qualcosa.

Venerdì 24 febbraio

Vittorio assume Palma per la rubrica della Posta del Cuore. Clara pensa segretamente ad Alfredo che, però, inizia a fare breccia nel cuore di Irene. Matilde scopre che Vittorio ha un impegno con Diletta e si infastidisce. Marcello decide di aiutare il suo amico Costa, anche se è costretto a una grande rinuncia. Il suo gesto colpisce profondamente Adelaide e succede qualcosa che entrambi avevano cercato di evitare. Gloria vuole partire per due settimane per stare lontano da Ezio, ma quando lui lo scopre compie un gesto inaspettato.