Il Paradiso delle signore 6, anticipazioni 6 ottobre 2021: Adelaide scopre il triste segreto di Ludovica

Il Paradiso delle signore 6 torna domani, mercoledì 6 ottobre 2021, su Rai1 alle 15:55 con la nuova puntata. Le anticipazioni trovano Ludovica in un difficile momento, ora che Adelaide ha scoperto il suo segreto.

Roberto sprona Anna a uscire con Salvatore per distrarsi e provare a lasciarsi il passato alle spalle.

Adelaide scopre che la situazione finanziaria di Ludovica è disastrosa e la rimprovera di averle taciuto la verità. La giovane è infatti stata costretta a vendere Villa Brancia per far fronte alle difficoltà economiche, ma cosa deciderà di fare adesso Adelaide: la aiuterà o approfitterà della situazione?

Ezio parla a Stefania della possibilità di vivere insieme. Al Paradiso, intanto, Paola ha assunto il ruolo di capo commessa in assenza di Gloria che, nel frattempo, per non incontrare il suo ex, si è rifugiata dalla zia Ernesta.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tutti i giorni alle 15:55. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare gli episodi delle passate stagioni grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.