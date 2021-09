Il Paradiso delle signore 6, anticipazioni 22 settembre 2021: l'incontro tra Adelaide e Flora Ravasi

Il Paradiso delle signore 6 torna domani, mercoledì 22 settembre 2021, su Rai1 alle 15:55 con la nuova puntata. Le anticipazioni annunciano l'incontro tra Flora Ravasi e Adelaide.

I Guarnieri sono sul chi va là per la presenza di Flora a Milano e Umberto decide di incontrare la ragazza per studiarla da vicino, ma dopo il loro incontro è proprio la Ravasi a chiedere di poter conoscere Adelaide.

Al Paradiso lo stilista che avrebbe dovuto rimpiazzare Gabriella ha rinunciato e Vittorio si ritrova senza un sostituto. Gabriella pensa di rimandare la sua partenza per Parigi per aiutare Conti.

Intanto la nuova collezione sta avendo un grande successo.

Il paradiso delle signore torna in onda dal lunedì al venerdì su Rai1 con la nuova stagione, tutti i giorni alle 15:55. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare gli episodi delle passate stagioni grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.