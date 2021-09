Il Paradiso delle signore 6, anticipazioni 1° ottobre 2021: Flora nasconde un segreto

Il Paradiso delle signore 6 torna domani, venerdì 1° ottobre 2021, su Rai1 alle 15:55 con la nuova puntata. Le anticipazioni continuano a puntare l'attenzione sul complicato rapporto tra Flora Ravasi e Adelaide.

Il primo numero del Paradiso Market è finalmente pronto. Vittorio si trova a fare da mediatore tra Agnese e Flora che non sembrano andare d'accordo su nulla. C'è anche qualcun altro, però, che continua a osservare la Ravasi in attesa di un passo falso: è Adelaide, convinta che Flora nasconda un segreto che lei vuole scoprire a tutti i costi.

In preda ai dubbi sul suo futuro, Ludovica chiede supporto a Marcello.

Dopo avere scoperto che i fiori erano un pensiero di Salvatore, Anna reagisce male.

Intanto Gloria scopre da Stefania che Ezio vuole risposarsi e decide di non inviargli più la lettera.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tutti i giorni alle 15:55. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare gli episodi delle passate stagioni grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.