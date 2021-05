Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 6 maggio 2021: Cosimo riuscirà a incastrare Umberto?

Il Paradiso delle signore 5 torna domani, giovedì 6 maggio 2021, alle 15:55 su Rai1 con una nuova puntata: Cosimo prova il tutto per tutto per incastrare Umberto.

Maria confessa ad Anna i suoi timori in merito alla situazione con Rocco.

Cosimo si incontra con Thomas Gallo, l'investigatore italo-americano da lui assoldato per avere le prove che potrebbero inchiodare Umberto. Qualcuno però agisce nell'ombra per ribaltare la situazione: è Dante, che gioca sporco per aiutare il Guarnieri.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 6 maggio 2021 alle 15:55. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.